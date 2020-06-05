ХМАО на шаг приблизился к снятию карантина

Теперь все зависит от того, как жители ХМАО будут соблюдать масочный режим Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Через неделю в ХМАО могут начать снимать карантинные меры. Об этом говорят статистические показатели, на которые ориентируются региональные власти. Но для снятия режима ограничений нужно, чтобы степень распространения инфекции оставалась на нынешнем уровне еще не менее недели. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказала глава региона Наталья Комарова.

«Коэффициент распространения инфекции у нас составляет 0,92 (то есть статистически каждый зараженный передает заболевание менее, чем одному человеку — ред.), охват тестированием в два с лишним раза превышает требуемый показатель даже для третьего этапа снятия ограничений, а количество свободных [„ковидных“] коек у нас составляет 95% от требуемых — больше 50%», — пояснила губернатор, несколько раз сделав акцент на том, что это показатели только за последние сутки.

Такое уточнение глава региона сделала для того, чтобы напомнить, что для принятия решения о переходе к первому этапу снятия ограничений требуется, чтобы такая тенденция сохранялась на протяжении семи и более дней. Однако регион пока далек от этого, а в отдельных муниципальных образованиях ситуация и вовсе не внушает оптимизма, приведя в пример Сургутский, Нефтеюганский район и некоторые другие.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала план трехэтапного снятия ограничений, введенных в марте на фоне распространения коронавируса.