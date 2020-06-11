В ПФР раскрыли, сколько денег выплатили опекунам во время кризиса

За три дня ПФР добрил выплаты 1146 опекунам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей в качестве анонсированных ранее президентом РФ Владимиром Путиным выплат гражданам, которые взяли на временное проживание людей из социальных организаций.

«За три дня Пенсионный фонд одобрил выплаты 1146 опекунам на 1614 человек, за которыми осуществляется уход», — говорится в сообщении фонда. Выплаты получили граждане, взявшие на временное проживание инвалидов, престарелых людей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

По информации Пенсионного фонда, этим опекунам полагаются ежемесячные выплаты в 12 130 рублей на каждого опекаемого человека.

Помимо этих выплат, президент распорядился ввести доплату в 3 тысячи рублей для опекунов, оставшихся без работы. По информации RT, доплата положена на каждого опекаемого.

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