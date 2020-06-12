11 июня 2020
10 июня 2020

Губернатор Текслер отправился в уральское место силы. Там он поздравил челябинцев с Днем России

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекультивация городской свалки. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер записал видеообращение с Откликного гребня — главной достопримечательности парка «Таганай» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер отправился в национальный парк «Таганай», чтобы поздравить оттуда жителей региона с Днем России. Видео с поздравлением глава региона опубликовал в своем Instagram.

«Всем привет! Я на Таганае — месте силы Челябинской области. Здесь ментально и физически понимаешь смысл таких слов, как любовь к родине, патриотизм», — заявил Текслер в своем обращении.

В заключение Текслер поздравил всех с Днем России и пожелал мира и добра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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