Алексей Текслер записал видеообращение с Откликного гребня — главной достопримечательности парка «Таганай»
Губернатор Челябинской области Алексей Теслер отправился в национальный парк «Таганай», чтобы поздравить оттуда жителей региона с Днем России. Видео с поздравлением глава региона опубликовал в своем Instagram.
«Всем привет! Я на Таганае — месте силы Челябинской области. Здесь ментально и физически понимаешь смысл таких слов, как любовь к родине, патриотизм», — заявил Текслер в своем обращении.
В заключение Текслер поздравил всех с Днем России и пожелал мира и добра.
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