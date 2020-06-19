18 июня 2020

Свердловская область вышла на плато по заболеванию коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, центр онкологии и ядерной медицины, алата
После длительного подключения к ИЛ развивается пневмония в тяжелой форме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области вот уже неделю держатся относительно стабильные цифры по количеству заболевших коронавирусом и с уверенностью можно говорить, что регион вышел на «плато» заболеваемости. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Наблюдается стабильная ситуация в развитии эпидпроцесса. У нас наступило „плато“. При соблюдении необходимых мер безопасности в обозримом будущем можно будет говорить о снижении заболевания», — сказал Павел Креков.

При этом он отметил, что в области сократилось количество пневмоний в обычной форме, но выросло количество тяжелых пневмоний. По словам Крекова это обусловлено тем, что многие люди длительное время были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, произошло осложнение. При этом на сегодняшний задействованы лишь семь процентов аппаратов ИВЛ, имеющихся в распоряжении области.

Как ранее сообщало URA.RU, после вспышки 12 июня, когда зафиксировали 320 заболевших, цифры заболеваемости коронавирусом еще большие, но примерно одинаковые: 13 июня — 245 человек, 14 июня — 254, 15 июня — 233, 16 июня — 231, 17 июня — 227, 18 июня — 231, 19 июня — 254 заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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