Путин рассказал, как любит проводить свободное время

Владимир Путин предпочитает спорт, музыку и чтение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Когда у президента России Владимира Путина есть свободное время, он любит заниматься спортом, читать и слушать музыку. Об этом рассказал сам Путин в проекте «Россия. Кремль. Путин».

«Когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать», — цитирует его ТАСС.

Беседа Путина с телеведущим Павлом Зарубиным происходила в Кремле. Зарубин поинтересовался у главы государства, может ли он позволить себе отвлечься от работы и отдохнуть. Отвечая на вопрос, Путин отметил, что рядом с ним всегда находятся операторы Генерального штаба, которые должны находиться на расстоянии нескольких секунд от президента.

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