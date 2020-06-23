«Единороссов» в наблюдателях 90% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Из 8672 человек, составивших корпус общественных наблюдателей в Челябинской области — 90% (почти 8 тысяч человек) предложила «Единая Россия». Об этом на онлайн-конференции рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Помимо партийцев в состав наблюдателей вошли представители общественных объединений и некоммерческих организаций — всего в формировании наблюдательного корпуса приняли участие 35 крупнейших организаций области.

«Это активные граждане, в том числе представляющие различные общественные организации и политические партии, как я уже сказал. Я могу с уверенностью сказать, что нами сформирована сильная команда для обеспечения полноценного общественного наблюдения на каждом избирательном участке Челябинской области в период с 25 июня по 1 июля» — добавил Николай Дейнеко.

Председатель челябинского Заксобрания и секретарь реготделения «Единой России» Владимир Мякуш уточнил, что на каждом избирательном участке от «Единой России» будет присутствовать не менее трех наблюдателей — это «опытные специалисты, которые прошли не одну избирательную кампанию, в том числе работали на президентских выборах 2018 года».

Онлайн-обучение наблюдателей началось уже 19 июня. Тем не менее в Общественную палату продолжают поступать звонки от граждан с просьбой включить их в число наблюдателей и Николай Дейнеко пообещал «сделать все возможное, чтобы наблюдателем мог стать каждый желающий. Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.