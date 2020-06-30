Структуру челябинского минздрава проверят по требованию Текслера

Губернатора Алексея Текслера смутили показатели рентабельности «Областного аптечного склада» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскую компанию «Областной аптечный склад», подведомственную минздраву региона, ждет масштабная проверка. Соответствующее указание дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«С 6 июля приступаем к проведению контрольного мероприятия в АО „Областной аптечный склад“. В рамках мероприятия будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия с 2017 года по настоящее время», — сообщается в официальном telegram-канале КСП.

Акционерное общество «Областной аптечный склад» — компания со 100% государственной формой собственности, целиком принадлежащая правительству области. В нее входит сеть «Государственных аптек» (260 аптек и аптечных пунктов в Челябинске, Челябинской области и Екатеринбурге), сеть «Государственных оптик» и складской комплекс класса «А» площадью 9 тысяч кв. метров. АО «ОАС» — единственное в Челябинской области предприятие, которое обеспечивает медикаментами льготные категории граждан, а также изготавливает лекарства по индивидуальным рецептам.

Работу компании не проверяли как минимум при двух предыдущих губернаторах. По информации URA.RU, действующего главу региона заинтересовала невысокая рентабельность предприятия.