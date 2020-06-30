29 июня 2020

Структуру челябинского минздрава проверят по требованию Текслера

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная аптека-музей. Челябинск, касса, аптека, грипп, фармацевт, музей, орви, медицинская маска, карантин
Губернатора Алексея Текслера смутили показатели рентабельности «Областного аптечного склада» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскую компанию «Областной аптечный склад», подведомственную минздраву региона, ждет масштабная проверка. Соответствующее указание дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«С 6 июля приступаем к проведению контрольного мероприятия в АО „Областной аптечный склад“. В рамках мероприятия будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия с 2017 года по настоящее время», — сообщается в официальном telegram-канале КСП.

Акционерное общество «Областной аптечный склад» — компания со 100% государственной формой собственности, целиком принадлежащая правительству области. В нее входит сеть «Государственных аптек» (260 аптек и аптечных пунктов в Челябинске, Челябинской области и Екатеринбурге), сеть «Государственных оптик» и складской комплекс класса «А» площадью 9 тысяч кв. метров. АО «ОАС» — единственное в Челябинской области предприятие, которое обеспечивает медикаментами льготные категории граждан, а также изготавливает лекарства по индивидуальным рецептам.

Работу компании не проверяли как минимум при двух предыдущих губернаторах. По информации URA.RU, действующего главу региона заинтересовала невысокая рентабельность предприятия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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