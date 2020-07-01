В Тюменской области завершилось голосование в труднодоступных поселениях. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. В отдаленных местах региона свое мнение по изменению Конституции высказали более 3 тысяч жителей области.
На остальной территории региона голосование продолжится до 20 часов. «По данным на 10 утра, явка избирателей в Тюменской области составила 59,98%. Это 676 676 человек. Нарушений на участках не зафиксировано», — добавил Халин.
Юг области по показателю явки занимает второе место среди регионов «тюменской матрешки». В ЯНАО на 10 утра проголосовало 71,80% избирателей. В ХМАО — 50,78%.
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