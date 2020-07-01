30 июня 2020
29 июня 2020

В Тюменской области прошло голосование в отдаленных поселениях. Данные по явке

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень
На 10 утра в регионе проголосовало уже почти 60% избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Тюменской области завершилось голосование в труднодоступных поселениях. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. В отдаленных местах региона свое мнение по изменению Конституции высказали более 3 тысяч жителей области.

На остальной территории региона голосование продолжится до 20 часов. «По данным на 10 утра, явка избирателей в Тюменской области составила 59,98%. Это 676 676 человек. Нарушений на участках не зафиксировано», — добавил Халин.

Юг области по показателю явки занимает второе место среди регионов «тюменской матрешки». В ЯНАО на 10 утра проголосовало 71,80% избирателей. В ХМАО — 50,78%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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