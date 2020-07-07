Названы российские регионы с самым дешевым жильем в новостройках

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Ранее сообщалось, что россияне снизили до минимума размер инвестиций в недвижимость. Так, объем сделок с апреля составил 491 млн долларов, что является квартальным минимумом за 12 лет, передает телеканал 360 .

Средняя цена за один квадратный метр недвижимости в первом квартале 2020 года в России составила 71,5 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что в первую очередь цена за квадратный метр в каждом конкретном регионе зависит от количества доступной жилплощади на местом рынке. Также стоимость зависит от уровня дохода жителей.

Самые дорогое жилье в новостройках в Москве и Сахалинской области — более 214 тысяч рублей за метр и почти 123 тысячи рублей соответственно. Наиболее высокие цены также зафиксированы в Санкт-Петербурге (118,7 тысячи), Приморском крае (99,9 тысяч) и Магаданской области (94,5 тысячи).

«Наиболее низкие цены зафиксированы в Кабардино-Балкарии (29,7 тыс. рублей), Дагестане (32 тыс.), Калмыкии (33 тыс.), Северной Осетии (34,5 тыс.) и Карачаево-Черкесии (36 тыс.)», — передает RT со ссылкой на документ.

Самые дешевые квартиры в новостройках в России — в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Такие данные приводит Росстат за первый квартал 2020 года.

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