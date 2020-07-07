Ветер в столице может усилиться до 20 м/с
В Москве ожидается ураганный дождь и сильный ветер. Об этом сообщает Метеобюро столицы.
Сообщается, что дождь пройдет с 18:00 до 21:00, а ветер может усилиться до 20 м/с. «За несколько часов в некоторых районах столицы может выпасть до 14 мм осадков, это около 15% месячной нормы», — передает Метеобюро. Отмечается, что может выпасть крупный град.
Ранее в Московской области порыв сильного ветра снес палатку вместе с продавщицей. Инцидент произошел в жилом микрорайоне Путилково в Красногорском районе, сообщает
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