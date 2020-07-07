На Москву надвигается ураган. ВИДЕО

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Последствия урагана в Екатеринбурге
Ветер в столице может усилиться до 20 м/с Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве ожидается ураганный дождь и сильный ветер. Об этом сообщает Метеобюро столицы.

Сообщается, что дождь пройдет с 18:00 до 21:00, а ветер может усилиться до 20 м/с. «За несколько часов в некоторых районах столицы может выпасть до 14 мм осадков, это около 15% месячной нормы», — передает Метеобюро. Отмечается, что может выпасть крупный град.

Ранее в Московской области порыв сильного ветра снес палатку вместе с продавщицей. Инцидент произошел в жилом микрорайоне Путилково в Красногорском районе, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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