Директора российского океанариума подозревают в крупной взятке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении директора «Приморского океанариума» Сергея Логинова. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, его подозревают в получении крупной взятки.
«По версии следствия, 30 марта 2020 года подозреваемый получил через посредника от предпринимателя денежные средства 2 млн рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения „Приморского океанариума“», — говорится в сообщении. Отмечается, что через несколько дней он за аналогичные действия вновь получил ту же сумму. Тогда сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и посредника.
Отмечается, что 2 млн рублей были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения. По предварительным данным посредником была представитель подрядчика, который должен был выполнить работы.
Сотрудники океанариума сами обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, поскольку обнаружили факты, которые указывали на возможные коррупционные схемы. Пресс-секретарь учреждения Елена Поддубная уточнила, что результатом их действий стало задержание директора, передает телеканал 360.
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