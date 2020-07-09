08 июля 2020

Директора российского океанариума подозревают в крупной взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Подозреваемого задержали во время второй передачи денег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении директора «Приморского океанариума» Сергея Логинова. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, его подозревают в получении крупной взятки.

«По версии следствия, 30 марта 2020 года подозреваемый получил через посредника от предпринимателя денежные средства 2 млн рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения „Приморского океанариума“», — говорится в сообщении. Отмечается, что через несколько дней он за аналогичные действия вновь получил ту же сумму. Тогда сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и посредника.

Отмечается, что 2 млн рублей были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения. По предварительным данным посредником была представитель подрядчика, который должен был выполнить работы.

Сотрудники океанариума сами обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, поскольку обнаружили факты, которые указывали на возможные коррупционные схемы. Пресс-секретарь учреждения Елена Поддубная уточнила, что результатом их действий стало задержание директора, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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