Директора российского океанариума подозревают в крупной взятке

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Сотрудники океанариума сами обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, поскольку обнаружили факты, которые указывали на возможные коррупционные схемы. Пресс-секретарь учреждения Елена Поддубная уточнила, что результатом их действий стало задержание директора, передает телеканал 360 .

Отмечается, что 2 млн рублей были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения. По предварительным данным посредником была представитель подрядчика, который должен был выполнить работы.

«По версии следствия, 30 марта 2020 года подозреваемый получил через посредника от предпринимателя денежные средства 2 млн рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения „Приморского океанариума“», — говорится в сообщении. Отмечается, что через несколько дней он за аналогичные действия вновь получил ту же сумму. Тогда сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и посредника.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении директора «Приморского океанариума» Сергея Логинова. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, его подозревают в получении крупной взятки.

Подозреваемого задержали во время второй передачи денег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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