Мошенники научились отправлять СМС с номера Сбербанка

Злоумышленники присылают СМС от имени Сбербанка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники научились отправлять СМС с официального номера Сбербанка — 900. Таким образом злоумышленники подтверждают подлинность звонка.

«Мошенники обманывают при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета, с помощью которого третьи лица, зная номер телефона, через заполнение анкеты могут сделать так, что клиент может получить СМС с номера 900», — передает ТАСС. При этом в пресс-службе Сбербанка заявили, что у мошенников нет возможности отправлять СМС с номера 900 и банк таких случаев не фиксировал.

Сначала злоумышленник звонит клиенту Сбербанка и представляется сотрудником службы безопасности, сообщая о несанкционированной операции по его счетам, а также о неудачных попытках входа в интернет-банк. Чтобы «обезопасить» средства гражданина, он предлагает открыть резервный счет, но предварительно просит гражданина пройти «верификацию», в ходе которой он должен назвать номер банковской карты и срок ее действия. Так мошенник получает конфиденциальную платежную информацию.

В случае, если жертва отказывается сообщать данные, мошенник убеждает ее в том, что он действительно является сотрудником Сбербанка и предлагает направить СМС с номера 900. В этот же момент жертва получает сообщение с этого номера, в котором предлагается открыть резервный счет и прилагается специальный код. Мошенник акцентирует внимание на том, что ему не нужно сообщать данный код, и еще больше вводит жертву в заблуждение.

В колл-центре Сбербанка подтвердили, что через сайт сервисов Сбербанка любое лицо, зная номер телефона, может отправить СМС-сообщение с фейкового номера 900. Сделать это, по словам сотрудников колл-центра, может и не сотрудник банка. При этом там отметили, что для подтверждения подлинности звонка сотрудники банка не используют такой алгоритм действий.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили о новом способе обмана, который используют мошенники, чтобы заполучить персональные данные жертвы. Представляясь банковскими служащими по телефону, они начинают предлагать оформить карты на «выгодных условиях».

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