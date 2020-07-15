Мошенники придумали новую схему обмана россиян с кредитками

Мошенники, представляясь банковскими сотрудниками, обзванивают людей и предлагают дебетовые и кредитные карты на «выгодных условиях». Таким образом, они могут узнать персональные данные человека и похитить деньги со счетов, предупреждает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Во время разговора, мошенник пытается выяснить у человека, карты каких банков у него есть и паспортные данные якобы для проверки. «Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора», — цитирует Голованова РИА «Новости». Он добавил, что обман с картами пока не получил широкого распространения.
По мнению руководителя направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрея Арсентьева, новая схема мошенничества может быть связана с разгаром сезона отпусков. Он отметил, что предлагая «выгодные условия» дебетовых и кредитных карт, злоумышленник может узнать нужную информацию, чтобы похитить деньги у человека.
Ранее из доклада генпрокурора Совету Федерации стало известно, что мошенники украли с банковских счетов и электронных кошельков россиян более 232 млрд рублей, пишет «Утро.ру». В МЧС сообщили, что с января по июнь 2020 года число преступлений с использованием банковских карт возросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Общественное телевидение России».
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