Пляж «Каспийский берег» могут закрыть из-за нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политические партии сдали подписи, в регионе предложено сменить схему руководства, в Челябинске могут закрыть пляж, в области вводят режим ЧС. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Две партии сдали подписи в избирком

Партии «Зеленая Альтернатива» и «За правду» сумели собрать нужное количество подписей от избирателей и сдать бумаги на проверку в избирательную комиссию региона для участия в выборах в законодательное собрание.

Правозащитник предложил изменить структуру правительства области

Глава правозащитной организации «В защиту прав граждан» Виктор Карлов предложил челябинскому губернатору изменить смеху управления регионом. В частности он предлагает отказаться от министерств и заместителей.

Популярный пляж Челябинска могут закрыть

Частный пляж «Каспийский берег» могут закрыть из-за множества нарушений. На пляже отсутствует специальной пирс для забора воды машинами МЧС на случай пожара, не оборудован пожарный щит.

Кроме того, от кафе, которое находится на пляже, идут сточные воды в Шершневское водохранилище, которое является источником питьевой воды для Челябинска.

В области вводят режим ЧС из-за аномальной жары

Из-за двухнедельной жары почти все районы Челябинской области коснулась засуха, и правительство региона приняло решение ввести режим ЧС уже в шести районах. Еще в восьми противопожарный режим введут в ближайшее время.

Прокуратура выдвинула обвинения депутату, который убил жену

Депутата и главврача больницы поселка Локомотивный Азата Зарипова, который на глазах у троих детей расстрелял свою жену, прокуратура потребовала отправить в колонию строгого режима на 12 лет.