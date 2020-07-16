15 июля 2020
14 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 16 июля. В шести районах области введен режим ЧС, популярный пляж могут закрыть

© Служба новостей «URA.RU»
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Частный пляж «Западный». Челябинск, каспийский берег
Пляж «Каспийский берег» могут закрыть из-за нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политические партии сдали подписи, в регионе предложено сменить схему руководства, в Челябинске могут закрыть пляж, в области вводят режим ЧС. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Две партии сдали подписи в избирком

  • Партии «Зеленая Альтернатива» и «За правду» сумели собрать нужное количество подписей от избирателей и сдать бумаги на проверку в избирательную комиссию региона для участия в выборах в законодательное собрание.

Правозащитник предложил изменить структуру правительства области

Популярный пляж Челябинска могут закрыть

В области вводят режим ЧС из-за аномальной жары

  • Из-за двухнедельной жары почти все районы Челябинской области коснулась засуха, и правительство региона приняло решение ввести режим ЧС уже в шести районах. Еще в восьми противопожарный режим введут в ближайшее время.

Прокуратура выдвинула обвинения депутату, который убил жену

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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