Губернатор ХМАО устроила разнос мэру за изолятор в школе

В Нягани решили отдать под изолятор школу-интернат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава ХМАО Наталья Комарова назвала работу администрации Нягани в период эпидемии коронавируса неэффективной. Там решили устроить изолятор в школе-интернате для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Губернатора во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 раскритиковала исполняющего обязанности главы города Василия Меркулова и за эту идею и за то, что тот устроил волокиту при принятии решений, сообщает журналист URA.RU.

Меркулов доложил, что изолятор решено открыть на базе пустующей школы-интерната, но не смог объяснить, с кем он это согласовывал. А помещение школы при этом не находится в распоряжении местных властей и принимать подобные решение они самостоятельно не вправе. Меркулов сообщид, что в региональных органах власти знали об инициативе местной власти: соответствующие письма были отправлены.

«Да причем тут письма, вы смеетесь надо мной что-ли? Я попрошу „почту России“, чтобы она ушла из региона вообще. Чтобы я больше про письма не слышала! Это называется „оперативный штаб“. Это вот так сели и разговариваете. Или по телефону, пожалуйста, поговорите», — сказала Комарова, эмоционально напомнив, что ситуация требует оперативного принятия решений, а школа-интернат — не лучшее место для изолятора.

В Нягани, где сегодня коронавирусом болеют более 300 человек, требуется изолятор для того, чтобы отделить больных членов семей от здоровых. Глава региона заявила, что при такой оперативности при принятии решений, результат придется ждать долго. «Вам изолятор вчера нужен был, а вы его и завтра не получите. […] Работа проводится неэффективно. Решения взваливаются на кого угодно, „лишь бы не мы“. Вы рассчитываете на таких же бюрократов, как вы, только более высокого уровня. Такое ощущение что вы предлагаете решения, чтобы не добиться результата», — резюмировала Комарова, в конце-концов заявив, что отпуск главы Нягани Петра Ямашева она прерывает, «чтобы заниматься городом и горожанами».

Ранее URA.RU писало, что в Нягани только за минувшие сутки коронавирусом заразились 23 человек. Причем подавляющее большинство заболели в семьях. В целом же ХМАО, по формальным признакам, готов к первому этапу по выходу из карантина.