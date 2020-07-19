18 июля 2020

Разработчик вакцины от COVID назвал срок действия прививки

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Состав вакцины от COVID-19, вероятно, придется обновлять Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса, возможно, придется обновлять каждые несколько лет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять», — заявил он ТАСС. Ученый добавил, что аналогичная практика по изменению состава вакцины ведется с сыворотками от гриппа.

В первую очередь ставить прививку от коронавируса нужно людям из групп риска, а также учителям и тем, кто работает и проживает в коллективе, например, работникам стройки, считает Гинцбург. При этом ставить вакцину детям можно будет только через полгода после применения ее у взрослых людей, отметил эксперт.

Используя вакцину от коронавируса, нельзя будет забывать о прививках от других заболеваний, подчеркнул Гинцбург. Главное — делать перерывы между вакцинацией сроком в две-три недели, передает агентство Nation News.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал срок регистрации первой российской вакцины от COVID-19. По его словам, это произойдет в августе, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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