Разработчик вакцины от COVID назвал срок действия прививки

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал срок регистрации первой российской вакцины от COVID-19. По его словам, это произойдет в августе, передает RT .

Используя вакцину от коронавируса, нельзя будет забывать о прививках от других заболеваний, подчеркнул Гинцбург. Главное — делать перерывы между вакцинацией сроком в две-три недели, передает агентство Nation News .

В первую очередь ставить прививку от коронавируса нужно людям из групп риска, а также учителям и тем, кто работает и проживает в коллективе, например, работникам стройки, считает Гинцбург. При этом ставить вакцину детям можно будет только через полгода после применения ее у взрослых людей, отметил эксперт.

«Могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять», — заявил он ТАСС. Ученый добавил, что аналогичная практика по изменению состава вакцины ведется с сыворотками от гриппа.

Вакцину от коронавируса, возможно, придется обновлять каждые несколько лет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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