Главу депспорта ХМАО засудил его же подчиненный

Глава депспорта ХМАО Сергей Артамонов не смог убедить суд в своей правоте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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Глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов понес имиджевые потери, проиграв суд своему подчиненному — директору учреждения «Юграмегаспорт» Валерию Радченко. За вынесенный незаконный выговор чиновник теперь должен возместить еще и моральный ущерб. Копия решения Ханты-Мансийского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

Согласно документу, выговор был объявлен Радченко за то, что 16 мая на стадионе «Югра-атлетик» была проведена тренировка по футболу с участием детей. Хотя в регионе в это время был объявлен карантин, который запрещает организацию массовых спортивных мероприятий. После того, как об этом стало известно, наказание понесли тренеры, которые провели тренировку для школьников. В действиях же Радченко суд не усмотрел нарушений, поэтому принял решение «признать незаконным и подлежащим отмене приказ» депспорта.

Теперь Артамонов должен еще и возместить Радченко пять тысяч рублей в качестве морального ущерба. Директор «Юграмегаспорта» от комментариев отказался, сославшись на то, что все написано в решении суда. Дозвониться до главы депспорта ХМАО журналисту агентства не удалось. Он не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что Артамонову прочат отставку из-за череды скандалов, которые в последнее время сотрясают отрасль спорта в Югре. Самый громкий из них — это обыски в окружной шахматной федерации. Впрочем, сам чиновник в прежних интервью агентства не был склонен считать, что есть основания для его увольнения.