Под ударом карьера Сергея Артамонова, в отношении которого накопилось много вопросов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший исполнительный директор федерации шахмат ХМАО Наталья Залевская арестована до конца августа, а в департаменте физкультуры и спорта в ближайшее время может состояться выемка документов, связанных с деятельностью федерации. Новые обыски могут пройти и в самой федерации шахмат ХМАО, которую возглавляет сын экс-губернатора ХМАО Василий Филипенко. Это, по мнению инсайдера URA.RU, грозит отставкой директора департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергея Артамонова.

«Арест Залевской и связанный с этим скандал в спортивной жизни региона, вызвал серьезное недовольство в региональном правительстве. Сегодня пришел запрос из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции ХМАО с тем, чтобы произвести выемку документов в департаменте физкультуры и спорта. Мероприятия назначены на ближайшее время. Это ставит под удар карьеру Артамонова», — говорит информатор URA.RU.

Сам Артамонов в разговоре с журналистом агентства отрицает возможную отставку. «Скандалы происходят регулярно в нашей отрасли. Поэтому, по слухам, я должен был давно уйти, наверное», — добавил чиновник.

Арест Залевской связан с ранее возбужденным в отношение женщины уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, о чем URA.RU рассказал высокопоставленный источник в силовых структурах. «Это связано с финансовой отчетностью шахматной федерации и эпизодами, пересекающимися с другим уголовным делом, возбужденным против президента баскетбольной федерации Ханты-Мансийска и руководителя ряда НКО Владислава Чернова, который содействует следствию», — добавил инсайдер.

Официально в полиции не стали комментировать информацию агентства, а дозвониться до президента окружной шахматной федерации и сына экс-губернатора ХМАО Василия Филипенко не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в шахматной федерации ХМАО прошли обыски, которые проводили сотрудники полиции. Поводом, по информации инсайдеров, стали показания Чернова. Опрашивала полиция и самого Филиппенко. Он выразил готовность сотрудничать с полицией в рамках следственных мероприятий, которые проходят в возглавляемой им структуре.