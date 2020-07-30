На Западе признали уязвимость НАТО перед Россией

Американская авиабаза Туле в Гренландии «абсолютно беззащитна» перед российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Датский журналист Эмиль Роттбелль высказал мнение, что Североатлантическому альянсу (НАТО) нечего противопоставить новым ракетным комплексам России.
Датчанин отметил, что даже не имея информации о дальности полета «Кинжала», ракета представляет большую опасность для сил НАТО. «Одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на датскую газету Berlingske.
По словам Роттбеля, в случае войны, Россия захочет уничтожить радары на авиабазе Туле, а они являются частью ракетного щита. В связи с этим у американцев появились новые задачи для защиты Гренландии, считает журналист. Он также увидел опасность войны, если США начнут посылать военные корабли на Северный морской путь. По его словам, это может «вывести ситуацию из-под контроля».
В середине ноября 2019 года истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» впервые применил ее по наземной цели. Испытания проходили в Арктике. В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, передает агентство Nation News.
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