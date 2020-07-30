Россия отказалась от европейских переговоров по Донбассу

России отказывается от переговоров по Донбассу на уровне советников глав государств в нормандском формате, заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. Он назвал такой формат переговоров бессмысленным.
«Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4. Эксперимент можно продолжить, но уже без России», — приводит слова Козака «Лента.ру». Он назвал такой формат переговоров имитацией бурной деятельности.
Замглавы АП также обратил внимание на то, что недавнее соглашение о прекращении огня в Донбассе было основано на предложениях России и принято без участия Франции и Германии. По его предложению, в обязанности помощников лидеров стран нормандской четверки должно входить исключительно сопровождение встреч глав государств. Согласование вопросов, которыми они сейчас занимаются, Козак советует передать министрам иностранных дел.
Ранее Дмитрий Козак направил канцлеру Германии Ангеле Меркель письмо, в котором в резких выражениях высказал свою позицию по данному формату переговоров нормандской четверки. Копии он отослал главам Франции и Украины. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе он предложил продолжить, отказавшись от доказавших свою несостоятельность механизмов, пишет «
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