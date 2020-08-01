Глава Белоруссии получил силовикам выяснить цели россиян в республике Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Москва скрывает цели нахождения в Белоруссии задержанных россиян, а республика не давала разрешение на проведение мероприятий с участием российских военнослужащих. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем СК Иваном Носкеивечем.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ вопрос не решим. Если у кого-то из россиян есть желание получить дополнительную информацию — мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — сказал президент республики. У Лукашенко нет сомнений, что задержанные в Минске россияне — это члены частной военной компании из РФ, которые действовали по указу российских властей. По его словам, они были первыми из группы в 180-200 человек, которых планировалось забросить в страну.

Глава Белоруссии поручил силовым ведомствам выяснить цели появления россиян на территории страны. При этом он попросил работать с задержанными аккуратно. «Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение — за КГБ и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — обратился Лукашенко к правоохранительным органам.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». Позже Лукашенко передал Киеву имена задержанных россиян. Экс-глава Белоруссии Станислав Шушкевич уверен, что таким образом политик повышает себе рейтинг перед президентскими выборами 9 августа. По завершению выборов россиян отпустят, считает политический консультант Константин Калачев. А политолог Федор Лукьянов, напротив, уверен, что Лукашенко еще долгие месяцы будет торговаться с президентом РФ Владимиром Путиным за задержанных граждан.

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