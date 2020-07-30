Скорость, с которой в ХМАО уменьшается число новых случаев заражения коронавирусом (около 2% ежедневно в течение последних 8 дней) не позволяет говорить о переходе на второй этап снятия карантина в обозримом будущем. Сегодня в ХМАО 172 новых подтвержденных случая заражения, что только подтверждает прогноз URA.RU. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 человек зафиксирована пневмония, у 27 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 143 случаях. По 29 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции равен 0,92. Вокруг этого значения он держится с 18 июля (0,93). Минимальный показатель был 26 июля (0,84) и затем начал расти. Если в ХМАО количество больных не начнет резко падать (не по 2% в день, как сейчас, а хотя бы по 5%), то к 1 сентября в ХМАО продолжит действовать только первый этап снятия ограничений, несмотря на то что количество ежедневно выявляемых больных будет уже менее 100 человек. На сегодняшний день статистика новых случаев, с разделением по муниципальным образованиям, выглядит так:
- Сургут — 45;
- Нижневартовск — 28;
- Лангепас — 19;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Нефтеюганск — 14;
- Сургутский район — 13;
- Радужный — 12;
- Ханты-Мансийский район — 7;
- Нефтеюганский район — 4;
- Когалым — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Мегион — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Югорск — 2;
- Покачи — 1;
- Октябрьский район — 1;
- Советский район — 1.
Всего: 172
С начала эпидемии в ХМАО заразились коронавирусом уже 16 тысяч 162 человека. Умерли за это же время 128 жителей Югры, которым ставили диагноз COVID-19. По данным оперштаба, состояние 54 пациентов тяжелое, а 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее URA.RU писало, что c началом учебного года Россию может захлестнуть вторая волна коронавируса. Связана она будет с тем, что школьники и студенты, если образовательные учреждения откроются, станут больше контактировать друг с другом.
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