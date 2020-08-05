Акции в поддержку Сергея Фургала проходят во многих городах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая новостей ГТРК «Камчатка» Александра Новикова уволилась после того, как организовала акцию в Петропавловске-Камчатском в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По словам Новиковой, о том, что ее могли уволить, ей было известно заранее.

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади», — цитирует Новикову РБК со ссылкой на «Открытые медиа». Как рассказала ведущая, ранее у нее был уговор с начальником: когда руководству станет «невмоготу ее отмазывать», она напишет заявление на увольнение.

Для многих Александра Новикова стала известна в феврале. Тогда в сети появилось видео, на котором ведущая не смогла сдержать смех, когда рассказывала о пособиях федеральным льготникам в эфире программы «Вести. Приморье». Речь шла о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты набор социальных услуг проиндексировали до суммы около 1,5 тысяч рублей.

В Хабаровском крае третью неделю идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Митинги в поддержку Хабаровска также проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Челябинске, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске и других городах. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что государству надо считаться с таким явлением, как поддержка россиянами Фургала, пишет «Национальная служба новостей».

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