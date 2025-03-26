The Economist: Трамп сознательно превратил Украину из союзника в должника

Американский президент Дональд Трамп мог сознательно превратить Украину из партнера в должника, чтобы удобнее было подтолкнуть ее к мирному договору с Россией. Об этом рассказал источник из числа офицеров украинской разведки.
«Трамп бывших союзников на Украине терпеть не может. Из-за этого мы за семь недель превратились в клиентов, и в основном с воображаемыми долгами», — передает The Economist со ссылкой на свой источник. Уточняется, что такая политика Трампа может сделать Украину сговорчивой по проблеме территориальных уступок России.
Ранее Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить Соединенным Штатам редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов. Это, по утверждению Трампа, является компенсацией за военную помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву. По его словам, необходимо обеспечить безопасность американских инвестиций.
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