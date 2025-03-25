25 марта 2025

Девелоперам запретят умалчивать в договорах о платных услугах

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщикам хотят запретить идти на уловки в договорах продаж
Застройщикам хотят запретить идти на уловки в договорах продаж Фото:

В России предложили создать единый типовой договор для продажи квартир в новостройках, где будут фиксировать точную цену. Такой документ поможет стандартизировать условия покупки и сделать их более прозрачными. С инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей.

«Предложение направлено в правительство. Введение типового договора на первый год можно сделать рекомендательным, после чего его применение закрепить как обязательное через соответствующие законодательные изменения», — цитирует обращение Национального союза потребителей «Известия».

Также, по мнению объединения, девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах. Они сильно влияют на конечную стоимость жилья, отмечает издание. Именно поэтому компаниям хотят запретить прибегать к подобным ухищрениям, фиксируя в договорах базовые аспекты, которые входят и не входят в стоимость квартиры.

Как сообщало URA.RU ранее, эксперт объяснил, почему россияне начали массово скупать квартиры после повышения цен. По словам начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, это связано с изменением политики ипотечного кредитования.

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В России предложили создать единый типовой договор для продажи квартир в новостройках, где будут фиксировать точную цену. Такой документ поможет стандартизировать условия покупки и сделать их более прозрачными. С инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей. «Предложение направлено в правительство. Введение типового договора на первый год можно сделать рекомендательным, после чего его применение закрепить как обязательное через соответствующие законодательные изменения», — цитирует обращение Национального союза потребителей «Известия». Также, по мнению объединения, девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах. Они сильно влияют на конечную стоимость жилья, отмечает издание. Именно поэтому компаниям хотят запретить прибегать к подобным ухищрениям, фиксируя в договорах базовые аспекты, которые входят и не входят в стоимость квартиры. Как сообщало URA.RU ранее, эксперт объяснил, почему россияне начали массово скупать квартиры после повышения цен. По словам начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, это связано с изменением политики ипотечного кредитования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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