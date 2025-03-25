25 марта 2025

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой*

© Служба новостей «URA.RU»
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Лазарева, как и ее экс-супруг, живет за пределами России
Лазарева, как и ее экс-супруг, живет за пределами России Фото:

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), которая заочно осуждена на 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма. Соответствующая информация появилась в картотеке учреждения.

«Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года», — цитирует РИА Новости информацию суда. В июне 2024 года МВД России объявило Лазареву в розыск. В декабре ведущая получила 6,5 лет колонии по статье за оправдание терроризма.

Как сообщало URA.RU ранее, дочь Татьяны Лазаревой, беременная Софья Шац, тяжело переживает отъезд из России. В своем творчестве Шац затрагивает тему связи с родиной, выражая тоску по простым радостям и повседневным атрибутам жизни в РФ.

*Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.

**Михаил Шац признан иноагентом на территории РФ

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Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), которая заочно осуждена на 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма. Соответствующая информация появилась в картотеке учреждения. «Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года», — цитирует РИА Новости информацию суда. В июне 2024 года МВД России объявило Лазареву в розыск. В декабре ведущая получила 6,5 лет колонии по статье за оправдание терроризма. Как сообщало URA.RU ранее, дочь Татьяны Лазаревой, беременная Софья Шац, тяжело переживает отъезд из России. В своем творчестве Шац затрагивает тему связи с родиной, выражая тоску по простым радостям и повседневным атрибутам жизни в РФ. *Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов. **Михаил Шац признан иноагентом на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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