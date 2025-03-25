Shot: жители Белгорода сообщили о звуках взрывов над городом

В ночь на 26 марта в Белгороде прозвучали громкие взрывы, предположительно, связанные с работой системы ПВО. Местные жители сообщают, что была сбита как минимум одна воздушная цель.
«О громких звуках взрывов сообщают жители Белгорода. Предварительно, работает система ПВО, сбита минимум одна воздушная цель», — пишет telegram-канал Shot.
Жители города отметили, что слышали характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов, которые, по их словам, летели на очень низкой высоте. По предварительной информации, как минимум один из дронов был уничтожен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.