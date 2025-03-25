25 марта 2025

Shot: жители Белгорода сообщили о звуках взрывов над городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, город атаковали БПЛА
Предположительно, город атаковали БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 26 марта в Белгороде прозвучали громкие взрывы, предположительно, связанные с работой системы ПВО. Местные жители сообщают, что была сбита как минимум одна воздушная цель.

«О громких звуках взрывов сообщают жители Белгорода. Предварительно, работает система ПВО, сбита минимум одна воздушная цель», — пишет telegram-канал Shot.

Жители города отметили, что слышали характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов, которые, по их словам, летели на очень низкой высоте. По предварительной информации, как минимум один из дронов был уничтожен.

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В ночь на 26 марта в Белгороде прозвучали громкие взрывы, предположительно, связанные с работой системы ПВО. Местные жители сообщают, что была сбита как минимум одна воздушная цель. «О громких звуках взрывов сообщают жители Белгорода. Предварительно, работает система ПВО, сбита минимум одна воздушная цель», — пишет telegram-канал Shot. Жители города отметили, что слышали характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов, которые, по их словам, летели на очень низкой высоте. По предварительной информации, как минимум один из дронов был уничтожен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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