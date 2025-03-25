Умерла кукловод Каркуши из передачи «Спокойной ночи, малыши!»: жизнь легендарной Галины Марченко

Умерла артистка и кукловод Галина Марченко. Россиянам она известна своей ролью Каркуши в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Актриса за время работы успела подарить детство нескольким поколениям россиян. Какой была ее карьера — в материале URA.RU.
Биография актрисы и кукловода
Галина Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. В 1959 году она успешно завершила обучение на актерском факультете Высшего театрального училища имени Щепкина, которое действует при поддержке Академического Малого театра.
После этого она прошла режиссерские курсы в училище имени Щукина. До 1972 года Галина выступала в качестве актрисы в Центральном детском театре, который в настоящее время известен как Российский академический молодежный театр. Кроме того, она также работала в филармониях Ульяновска, Калинина и Куйбышева.
В телепередаче «Спокойной ночи, малыши!»
В 1975 году Марченко случайно попала на Центральное телевидение, где смогла полностью раскрыть свой актерский талант. Она быстро научилась мастерски управлять куклами, а ее голос стал решающим фактором в ее успехе.
За годы работы она оживила множество кукольных персонажей в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», включая Хрюшу, Степашку и Мишутку. Галина Александровна вкладывала душу в каждую из своих ролей, говорится на официальном сайте телепередачи.
В 1998 году актриса начала работать с куклой Каркушей, которая осталась без своей первоначальной артистки Гертруды Суфимовой. С тех пор Марченко и Каркуша стали неразлучны на протяжении 25 лет. Их коллеги и друзья часто отмечали, что они очень похожи друг на друга.
Эта судьбоносная встреча стала для артистки не просто удачей, а настоящим предназначением. Она связала свою жизнь с программой «Спокойной ночи, малыши!», завоевала любовь миллионов маленьких зрителей и оставила неизгладимый след в их памяти благодаря своему уникальному голосу, который продолжает жить в сердцах тех, кто вырос на ее голосе и ее персонажах.
Марченко умерла в 88 лет
Галина Марченко скончалась на 89-м году жизни. Об этом сказано в официальном заявлении на сайте программы.
«Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод. Ей было 88 лет», — говорится в заявлении программы «Спокойной ночи, малыши!».
Марченко озвучивала персонажа Каркушу с 1998 года. Этот персонаж является первой и единственной девочкой-куклой в шоу, который транслируется с 1964 года и пользуется большой любовью у нескольких поколений зрителей. На сайте указано, что артистка в вкладывала частицу своей души в каждую куклу.
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