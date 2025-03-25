Bloomberg: Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая

Российские компании массово открывают магазины в Китае, поскольку товары из РФ пользуются здесь хорошим спросом. Об этом рассказало агентство Bloomberg.
«Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России…», — передает Bloomberg слова Тао Вана, научного сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете.
В 2024 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекордного уровня, составив 245 миллиардов долларов. При этом объем российских экспортных поставок в КНР сохранялся на отметке в 129 миллиардов долларов. Особенно заметен рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.
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