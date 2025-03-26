Украинские военные пытались уберечь топливо и снаряды в церковных стенах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали православный храм в Казачьей Локне (Курская область) как склад для хранения бензина и боеприпасов. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Машинист.
«Храм использовали в первую очередь как укрытие. Там у них хранился бензин — литров, наверное, 200, — находили боеприпасы, гранаты, патроны. <...> они тут устроили. Склад: лопаты, которыми они дальше копали», — сказал Машинист. О вольностях ВСУ в российском регионе он заявил в интервью, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.
Он также прокомментировал состояние храма, указав на следы от пуль на стенах и полное уничтожение убранства. Храм в Казачьей Локне получил значительные повреждения внутреннего убранства: иконы повреждены и разрушен алтарь.
Ранее ВС РФ провели масштабное наступление в Курской области. В ходе операции была освобождена практически вся территория региона, в том числе Суджа и Казачья Локня. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным, заявив, что текущие успехи на фронте — знак приближающейся большой победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.