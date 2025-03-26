Украинские военные пытались уберечь топливо и снаряды в церковных стенах

Боец ВС РФ: ВСУ сделали из храма в Казачьей Локне склад боеприпасов и топлива
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ВСУ устроили склад в православном храме в Казачьей Локне и поломали иконы
ВСУ устроили склад в православном храме в Казачьей Локне и поломали иконы Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали православный храм в Казачьей Локне (Курская область) как склад для хранения бензина и боеприпасов. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Машинист.

«Храм использовали в первую очередь как укрытие. Там у них хранился бензин — литров, наверное, 200, — находили боеприпасы, гранаты, патроны. <...> они тут устроили. Склад: лопаты, которыми они дальше копали», — сказал Машинист. О вольностях ВСУ в российском регионе он заявил в интервью, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

Он также прокомментировал состояние храма, указав на следы от пуль на стенах и полное уничтожение убранства. Храм в Казачьей Локне получил значительные повреждения внутреннего убранства: иконы повреждены и разрушен алтарь.

Ранее ВС РФ провели масштабное наступление в Курской области. В ходе операции была освобождена практически вся территория региона, в том числе Суджа и Казачья Локня. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным, заявив, что текущие успехи на фронте — знак приближающейся большой победы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали православный храм в Казачьей Локне (Курская область) как склад для хранения бензина и боеприпасов. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Машинист. «Храм использовали в первую очередь как укрытие. Там у них хранился бензин — литров, наверное, 200, — находили боеприпасы, гранаты, патроны. <...> они тут устроили. Склад: лопаты, которыми они дальше копали», — сказал Машинист. О вольностях ВСУ в российском регионе он заявил в интервью, предоставленном ТАСС Минобороны РФ. Он также прокомментировал состояние храма, указав на следы от пуль на стенах и полное уничтожение убранства. Храм в Казачьей Локне получил значительные повреждения внутреннего убранства: иконы повреждены и разрушен алтарь. Ранее ВС РФ провели масштабное наступление в Курской области. В ходе операции была освобождена практически вся территория региона, в том числе Суджа и Казачья Локня. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным, заявив, что текущие успехи на фронте — знак приближающейся большой победы.
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