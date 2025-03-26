После обучения бойцов ВСУ в Европе на Украине потеряли оружие НАТО — штурмовую винтовку НК416. Об этом сообщил украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный из Днепропетровска и обучавшийся в Норвегии на позиции стрелка.
В ходе обучения в Норвегии Дубовик и его сослуживцы осваивали навыки обращения с немецкой штурмовой винтовкой HK416, оснащенной четырехкратным прицелом. Однако, по его словам, по возвращении на Украину им были выданы автоматы Калашникова модернизированные (АКМ).
«Они его [HK416] отправили, но до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось», — заявил Дубовик. Его слова передает РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что Запад должен прекратить поставлять Украине военную помощь, чтобы заключить перемирие в конфликте. Однако в Европе негативно воспринимают подобные требования России по прекращению поддержки.
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