Москва и Петербург вышли на улицы в поддержку Хабаровска

На митинги вышли несколько десятков жителей столиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

К стихийным митингам в поддержку Хабаровска присоединились Москва и Санкт-Петербург. В субботу, 1 августа, на улицы столиц вышли несколько десятков человек.

В Петербурге около сотни протестующих прошли по Невскому проспекту. По данным «Фонтанки», около десятка человек задержали. Остальные двигались в сторону храма Спаса на Крови. Митингующие держали в руках голубые шары, плакаты с голубем и кричали: «Питер, выходи!» и «Хабаровск, мы с тобой!». В Москве акция проходила в Новопушкинском сквере. Полиция жестко и без разбора задерживала активистов, сообщает издание «Avtozak Live».

Акции поддержки Хабаровска проходили в субботу также во Владивостоке, Казани, Челябинске, Краснодаре и других городах. Самым многочисленным стал митинг в Иркутске — он собрал 170 человек.

Ранее URA.RU сообщало о том, что акция прошла в Екатеринбурге. Уральцы митинговали перед зданием администрации города и на Октябрьской площади. Двух человек задержали. По словам очевидцев, полицейские завели одного из мужчин в автозак и избили его. В областном МВД инцидент комментировать не стали.

Начиная с 11 июля в Хабаровском крае идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он заявил, что к протестам в Хабаровске присоединились профессиональные провокаторы со всей страны, передает RT.

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