ВСУ предлагали жителям Курской области добраться до Европы через Украину

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ВСУ предлагали русским из Суджи уехать в Европу через Украину
ВСУ предлагали русским из Суджи уехать в Европу через Украину Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали жителям приграничных районов Курской области, оказавшимся под оккупацией, эвакуироваться на Украину с последующей возможностью попасть в Европу, а затем вернуться в Россию. Однако, как сообщила местная жительница следователям Военного следственного управления СК РФ, никаких гарантий возврата на родину от украинских солдат предоставлено не было.

«[Солдаты ВСУ] приходили к нам, предлагали эвакуироваться через Украину в Европу, а потом — в Россию. Муж разговаривал с одним из них, говорил, если сразу в Россию, мы согласны, но через Украину — нет. Потому что неизвестно, чего можно ожидать», — заявила женщина. Ее слова передает ТАСС.

Помимо этого, жительница Суджи описала, насколько сложная ситуация была в городе, когда там были ВСУ. Из-за постоянных обстрелов и атак дронами выезд из населенного пункта был крайне опасным. Люди передвигались пешком или на велосипедах, так как использование автомобилей приводило к немедленной атаке по ним.

В начале марта в ходе масштабного наступления была освобождена от ВСУ практически вся территория Курской области. В том числе ВС РФ выдавили солдат противника из Суджи. 

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали жителям приграничных районов Курской области, оказавшимся под оккупацией, эвакуироваться на Украину с последующей возможностью попасть в Европу, а затем вернуться в Россию. Однако, как сообщила местная жительница следователям Военного следственного управления СК РФ, никаких гарантий возврата на родину от украинских солдат предоставлено не было. «[Солдаты ВСУ] приходили к нам, предлагали эвакуироваться через Украину в Европу, а потом — в Россию. Муж разговаривал с одним из них, говорил, если сразу в Россию, мы согласны, но через Украину — нет. Потому что неизвестно, чего можно ожидать», — заявила женщина. Ее слова передает ТАСС. Помимо этого, жительница Суджи описала, насколько сложная ситуация была в городе, когда там были ВСУ. Из-за постоянных обстрелов и атак дронами выезд из населенного пункта был крайне опасным. Люди передвигались пешком или на велосипедах, так как использование автомобилей приводило к немедленной атаке по ним. В начале марта в ходе масштабного наступления была освобождена от ВСУ практически вся территория Курской области. В том числе ВС РФ выдавили солдат противника из Суджи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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