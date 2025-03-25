Окружение президента США Дональда Трампа больше не скрывает раздражения из-за европейской зависимости от Штатов. Прежние надежды, что это просто «жесткая любовь», тают — Вашингтон явно устал от роли спонсора. Утечка переписки The Atlantic показала, как формируется внешняя политика Вашингтона.
«На континенте было мало чиновников, которые все еще придерживались убеждения, что эта риторика — проявление жесткой любви, призванное помочь Европе встать на ноги. Но сообщения ясно дают понять, черным по белому, на случай, если есть хоть малейшее место для сомнений: ближайшее окружение Трампа разделяет инстинктивное презрение к европейской зависимости от США. Это не просто поза», — цитирует СNN диалог людей, определяющих внешнюю политику США.
Эта позиция перекликается с жесткой риторикой команды Трампа, когда Вашингтон требовал от Европы больше взносов в НАТО и участия в поддержке Украины. Это спровоцировало рост военных расходов на континенте.
Ту же линию продвигает, в частности, сенатор Джеймс Вэнс. В недавнем интервью представитель Белого дома по международным делам заявил Такеру Карлсону: «Европа сегодня нефункциональна» и добавил: «К сожалению, она умирает».
Немногие в ЕС верят, что такая критика — лишь «жесткая любовь», призванная призванная помочь Европе встать на ноги. Переписка не оставляет сомнений: ближайшее окружение Трампа раздражено зависимостью Европы от США. Для Вэнса это не просто риторика — он искренне считает такое положение дел недопустимым.
В переписке четко видно раздражение Вэнса тем, что он называет «вымогательством» со стороны Европы. Однако сами европейцы рассматривают сотрудничество как взаимовыгодное — обмен разведданными, военную поддержку и совместные операции.
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