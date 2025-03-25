25 марта 2025

СNN: ближайшее окружение Трампа инстинктивно презирает Европу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда главы Белого дома резко высказывается в адрес Европы
Команда главы Белого дома резко высказывается в адрес Европы Фото:

Окружение президента США Дональда Трампа больше не скрывает раздражения из-за европейской зависимости от Штатов. Прежние надежды, что это просто «жесткая любовь», тают — Вашингтон явно устал от роли спонсора. Утечка переписки The Atlantic показала, как формируется внешняя политика Вашингтона.

«На континенте было мало чиновников, которые все еще придерживались убеждения, что эта риторика — проявление жесткой любви, призванное помочь Европе встать на ноги. Но сообщения ясно дают понять, черным по белому, на случай, если есть хоть малейшее место для сомнений: ближайшее окружение Трампа разделяет инстинктивное презрение к европейской зависимости от США. Это не просто поза», — цитирует СNN диалог людей, определяющих внешнюю политику США. 

Эта позиция перекликается с жесткой риторикой команды Трампа, когда Вашингтон требовал от Европы больше взносов в НАТО и участия в поддержке Украины. Это спровоцировало рост военных расходов на континенте. 

Ту же линию продвигает, в частности, сенатор Джеймс Вэнс. В недавнем интервью представитель Белого дома по международным делам заявил Такеру Карлсону: «Европа сегодня нефункциональна» и добавил: «К сожалению, она умирает».

Немногие в ЕС верят, что такая критика — лишь «жесткая любовь», призванная призванная помочь Европе встать на ноги. Переписка не оставляет сомнений: ближайшее окружение Трампа раздражено зависимостью Европы от США. Для Вэнса это не просто риторика — он искренне считает такое положение дел недопустимым.

В переписке четко видно раздражение Вэнса тем, что он называет «вымогательством» со стороны Европы. Однако сами европейцы рассматривают сотрудничество как взаимовыгодное — обмен разведданными, военную поддержку и совместные операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружение президента США Дональда Трампа больше не скрывает раздражения из-за европейской зависимости от Штатов. Прежние надежды, что это просто «жесткая любовь», тают — Вашингтон явно устал от роли спонсора. Утечка переписки The Atlantic показала, как формируется внешняя политика Вашингтона. «На континенте было мало чиновников, которые все еще придерживались убеждения, что эта риторика — проявление жесткой любви, призванное помочь Европе встать на ноги. Но сообщения ясно дают понять, черным по белому, на случай, если есть хоть малейшее место для сомнений: ближайшее окружение Трампа разделяет инстинктивное презрение к европейской зависимости от США. Это не просто поза», — цитирует СNN диалог людей, определяющих внешнюю политику США.  Эта позиция перекликается с жесткой риторикой команды Трампа, когда Вашингтон требовал от Европы больше взносов в НАТО и участия в поддержке Украины. Это спровоцировало рост военных расходов на континенте.  Ту же линию продвигает, в частности, сенатор Джеймс Вэнс. В недавнем интервью представитель Белого дома по международным делам заявил Такеру Карлсону: «Европа сегодня нефункциональна» и добавил: «К сожалению, она умирает». Немногие в ЕС верят, что такая критика — лишь «жесткая любовь», призванная призванная помочь Европе встать на ноги. Переписка не оставляет сомнений: ближайшее окружение Трампа раздражено зависимостью Европы от США. Для Вэнса это не просто риторика — он искренне считает такое положение дел недопустимым. В переписке четко видно раздражение Вэнса тем, что он называет «вымогательством» со стороны Европы. Однако сами европейцы рассматривают сотрудничество как взаимовыгодное — обмен разведданными, военную поддержку и совместные операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...