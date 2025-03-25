25 марта 2025

Сборная России по футболу разгромила Замбию со счетом 5:0

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Сборная РФ не прервала серию побед
Сборная РФ не прервала серию побед Фото:

Сборная России продолжила победную серию, одержав восемь побед подряд, в последнем из которых была разгромлена команда Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо». Замбийская команда, занимающая 87-е место в мировом рейтинге ФИФА, не смогла оказать достойного сопротивления.

В этой игре особенно отличился Максим Глушенков, забивший три гола (на 8-й, 53-й и 58-й минутах). Также в список авторов голов записались Илья Вахания и Алексей Батраков, оформившие свои точные удары на 44-й и 73-й минутах соответственно.

Сборная России не пропускала ни одного мяча с ноября 2023 года, когда в последний раз мячи в их ворота забивала команда Кении (2:2). За время этой серии «сухих» побед россияне обыграли команды из Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).

Следующий товарищеский матч сборная России, которая продолжает оставаться отстраненной от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, проведет на домашней арене против сборной Нигерии, находящейся на 44-м месте в мировом рейтинге ФИФА. Игра запланирована на 6 июня.

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Сборная России продолжила победную серию, одержав восемь побед подряд, в последнем из которых была разгромлена команда Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо». Замбийская команда, занимающая 87-е место в мировом рейтинге ФИФА, не смогла оказать достойного сопротивления. В этой игре особенно отличился Максим Глушенков, забивший три гола (на 8-й, 53-й и 58-й минутах). Также в список авторов голов записались Илья Вахания и Алексей Батраков, оформившие свои точные удары на 44-й и 73-й минутах соответственно. Сборная России не пропускала ни одного мяча с ноября 2023 года, когда в последний раз мячи в их ворота забивала команда Кении (2:2). За время этой серии «сухих» побед россияне обыграли команды из Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0). Следующий товарищеский матч сборная России, которая продолжает оставаться отстраненной от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, проведет на домашней арене против сборной Нигерии, находящейся на 44-м месте в мировом рейтинге ФИФА. Игра запланирована на 6 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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