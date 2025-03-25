Сборная России по футболу разгромила Замбию со счетом 5:0

Сборная России продолжила победную серию, одержав восемь побед подряд, в последнем из которых была разгромлена команда Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо». Замбийская команда, занимающая 87-е место в мировом рейтинге ФИФА, не смогла оказать достойного сопротивления.
В этой игре особенно отличился Максим Глушенков, забивший три гола (на 8-й, 53-й и 58-й минутах). Также в список авторов голов записались Илья Вахания и Алексей Батраков, оформившие свои точные удары на 44-й и 73-й минутах соответственно.
Сборная России не пропускала ни одного мяча с ноября 2023 года, когда в последний раз мячи в их ворота забивала команда Кении (2:2). За время этой серии «сухих» побед россияне обыграли команды из Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).
Следующий товарищеский матч сборная России, которая продолжает оставаться отстраненной от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, проведет на домашней арене против сборной Нигерии, находящейся на 44-м месте в мировом рейтинге ФИФА. Игра запланирована на 6 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.