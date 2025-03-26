Bloomberg: Япония и ЕС боятся, что Трамп их бросит и сблизится с Россией

Европейский Союз и Япония беспокоятся о мире без «защитного зонтика» США. Они привыкли полагаться на поддержку Вашингтона и начинают задумываться о том, как укрепить свои стратегические связи друг с другом. Такое мнение выражают обозреватели информационного агентства Bloomberg.
«Евросоюз и Япония нервно наблюдают за тем, как на их границе накапливаются угрозы безопасности в лице России и Китая. Они начинают думать, что США могут отказаться от защиты, на которую они обычно полагались. Теперь, когда администрация Белого дома критикует европейских союзников и ставит под сомнение поддержку НАТО, это только усиливает их тревогу. Хотя Япония не сталкивалась с такими же проблемами, она тоже опасается, что может оказаться в невыгодном положении, если американский президент Дональд Трамп решит заключить сделку с Китаем», — передает Bloomberg.
Как писало ранее URA.RU, окружение Трампа больше не скрывает раздражения из-за европейской зависимости от Штатов. Прежние надежды, что это просто «жесткая любовь», тают — Вашингтон явно устал от роли спонсора, сообщает CNN.
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