Путин предостерег от появления в России гетто

Президент Владимир Путин на заседании совета по культуре и искусству 25 марта предостерег от появления в России гетто. Как объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, акцент Путина на расширение сети учреждений культуры в регионах позволит жителям страны сохранить свою идентичность и не скатиться в Средневековье, к чему близки некоторые крупные европейские города.
«Для сферы культуры в последние годы — много [или] мало, — но я позволю себе сказать: кое-что сделано. Существенно расширена гуманитарная составляющая процесса образования, новые возможности обрела система подготовки художников и музыкантов, обеспечена масштабная грантовая поддержка проектов творческих деятелей, в том числе начинающих», — отметил Путин.
Однако для сохранения культурного наследия этого недостаточно, убежден президент. Он попросил правительство через нацпроект «Инфраструктура для жизни» решить «задачу создания разветвленной сети учреждений культуры». Строительство таких объектов нужно будет предусматривать при разработке мастер-планов городов и поселков и проектов комплексного развития территорий.
«Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты», — подчеркнул президент.
По мнению Путина, учреждений культуры должно быть не только достаточно — их нужно наполнить содержанием и сделать доступными для всех. «Люди должны с детства иметь возможность встречаться с культурой. Важнейшую роль играет территория, где живет человек, ее облик и обустройство, в том числе состояние объектов культурного наследия, — убежден Путин. — Здания и кварталы, имеющие историческую, архитектурную, художественную ценность есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке.
Все они – память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения. Это ресурс духовного и экономического развития регионов и страны в целом».
Поддержание культурного наследия, считает президент, поможет молодежи «пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию». Со стороны членов совета прозвучало предложение обязать застройщиков возводить в жилых кварталах не только школы и поликлиники, но и учреждения культуры. Путин осторожно отнесся к такому кардинальному решению. По его словам, затраты в таком случае будут включаться в стоимость жилья, и по факту платить за это будут обычные люди.
По словам политолога Игоря Кузнецова, России важно сохранять свою идентичность. А делается это — через культуру. Именно этого Путин хочет добиться расширением сети учреждений культуры и повышением их доступности. «Если мы будем стремиться развивать только условия для комфортной жизни, с базовыми вопросами — кто мы, откуда мы и зачем мы существуем — будут большие проблемы, — объясняет Кузнецов. –
Развитие современных спальных районов городов, где живут десятки и даже сотни тысяч людей, но где нет ни библиотеки, ни музыкальной школы, ни изостудии, может привести к гетто, где и дети, и взрослые будут предоставлены сами себе. Это опасное явление. Мы видим, к чему это приводит на примере окраин европейских городов, где возникают анклавы, куда полиция боится заходить. Европа движется в этот самый ад современного средневекового типа».
Как объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, Путин делает ставку на «мягкую силу» в воспитании новых поколений, в поддержании патриотического духа жителей страны. «Кроме того, Россия всегда была центром притяжения для людей со всего мира. Реставрация действующих учреждений культуры, строительство новых театров, музеев, картинных галерей, выставочных центров и других объектов может отразить нашу историю, национальные особенности различных народностей и нашу русскую душу», — пояснил Орлов.
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