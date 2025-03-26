У России вскоре появится конкурент в Арктике, который несет прямую угрозу

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Главная угроза для России в Арктике исходит от Канады и ее проекта Северо-Западного прохода, считает политолог Александр Шпунт
Главная угроза для России в Арктике исходит от Канады и ее проекта Северо-Западного прохода, считает политолог Александр Шпунт Фото:

Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Канада начинает активно заниматься своим Северо-Западным проходом — это аналог Севморпути. Интенсификация этого проекта несет прямую угрозу экономическим интересам России. Если Канада и США всерьез, подключив их немалые ресурсы, займутся этим проектом, у России возникнет абсолютно новый фронт для конкуренции», — убежден Шпунт.

В Мурманске 26 марта стартует Международный арктический форум. Мероприятие не проводилось с 2019 года. За это время, по мнению экспертов, роль Арктики в мире существенно выросла.

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Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Канада начинает активно заниматься своим Северо-Западным проходом — это аналог Севморпути. Интенсификация этого проекта несет прямую угрозу экономическим интересам России. Если Канада и США всерьез, подключив их немалые ресурсы, займутся этим проектом, у России возникнет абсолютно новый фронт для конкуренции», — убежден Шпунт. В Мурманске 26 марта стартует Международный арктический форум. Мероприятие не проводилось с 2019 года. За это время, по мнению экспертов, роль Арктики в мире существенно выросла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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