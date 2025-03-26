У России вскоре появится конкурент в Арктике, который несет прямую угрозу

Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
«Канада начинает активно заниматься своим Северо-Западным проходом — это аналог Севморпути. Интенсификация этого проекта несет прямую угрозу экономическим интересам России. Если Канада и США всерьез, подключив их немалые ресурсы, займутся этим проектом, у России возникнет абсолютно новый фронт для конкуренции», — убежден Шпунт.
В Мурманске 26 марта стартует Международный арктический форум. Мероприятие не проводилось с 2019 года. За это время, по мнению экспертов, роль Арктики в мире существенно выросла.
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