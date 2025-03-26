Якутской звезде регги воткнули нож в грудь на пьяной вечеринке

Якутский регги-исполнитель Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола, известный под псевдонимом Кит Джа (Kit Jah), был госпитализирован с ножевым ранением в грудь. По информации от пресс-службы МВД Якутии, инцидент произошел после того, как артист участвовал в застолье, организованном в арендованном доме для гостей в деревне Сунтар.
«Один из местных жителей, 34-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, предположительно причастен к причинению вреда здоровью [певцу]», — заявили правоохранители. Информацию передает «Коммерсант».
Пострадавший был немедленно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. В министерстве здравоохранения региона добавили, что состояние Кита Джа стабилизировалось, и он пришел в сознание.
Певец находился в Сунтарском улусе в рамках своего турне. Планировалось, что он выступит в селе Элгээйи, однако концерт был отменен из-за отключения электроэнергии. Накануне артист давал концерты в Мирнинском и Ленском районах.
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