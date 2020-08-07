07 августа 2020
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В Тюмени школьница сорвалась с девятиэтажки. Чтобы спасти ребенка, пришлось ломать стену. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, жилой дом, улица 40-летия комсомола32а
Девочка упала с крыши девятиэтажного здания в закрытое пространство между домами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени школьница сорвалась с крыши девятиэтажного жилого дома и попала в узкое пространство между домами. Прибывшим на место спасателям пришлось разбирать кирпичную кладку стены.

По словам начальника поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгения Булкина, прибывшие на место спасатели разделились на две группы. «Одна с помощью альпинистского снаряжения спустилась с крыши, чтобы доставить девочке оборудование с воздухом. Вторая в это время разбирала кирпичную кладку стены», — цитирует Булкина 72.ru. Когда спасатели добрались до девочки, она оказалась живой и ее сразу же передали медикам, добавил он.

Местные жители говорят, что школьница была в компании подростков, которые делают опасные трюки на крышах зданий и строений. В полиции происшествия пока никак не прокомментировали. В департаменте здравоохранения также не смогли дать информацию о состоянии девочки.

ФОТО: VK, «ЧП Тюмень»
ФОТО: VK, «ЧП Тюмень»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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