Девочка упала с крыши девятиэтажного здания в закрытое пространство между домами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени школьница сорвалась с крыши девятиэтажного жилого дома и попала в узкое пространство между домами. Прибывшим на место спасателям пришлось разбирать кирпичную кладку стены.

По словам начальника поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгения Булкина, прибывшие на место спасатели разделились на две группы. «Одна с помощью альпинистского снаряжения спустилась с крыши, чтобы доставить девочке оборудование с воздухом. Вторая в это время разбирала кирпичную кладку стены», — цитирует Булкина 72.ru. Когда спасатели добрались до девочки, она оказалась живой и ее сразу же передали медикам, добавил он.

Местные жители говорят, что школьница была в компании подростков, которые делают опасные трюки на крышах зданий и строений. В полиции происшествия пока никак не прокомментировали. В департаменте здравоохранения также не смогли дать информацию о состоянии девочки.

ФОТО: VK, «ЧП Тюмень»

ФОТО: VK, «ЧП Тюмень»