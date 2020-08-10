Названы самые опасные для здоровья профессии в России

Физические перегрузки на работе приводят к профзаболеваниям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего профессиональных заболеваний выявлено среди сотрудников предприятий по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

«Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев», — передает данные ведомства RT. Вторую строчку по этому показателю занимают сотрудники обрабатывающих производств (29,9%). На третьем месте россияне, которые занимаются транспортировкой и хранением (10,5%). Отмечается, что профзаболевания чаще всего возникают из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.

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