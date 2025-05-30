Трамп объявил о последнем дне работы Илона Маска

Трамп: 31 мая станет последним днем работы Маска в его нынешнем статусе
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Илон Маск уходит из Белого дома
Илон Маск уходит из Белого дома Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 31 мая станет последним днем работы бизнесмена Илона Маска в его нынешнем статусе специального госслужащего при Белом доме. По словам главы государства, в этот день в 1:30 по восточному времени состоится совместная пресс-конференция с предпринимателем в Овальном кабинете.

«Завтра в 1:30 по восточному времени у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая на протяжении всего пути. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее американский бизнесмен и руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск объявил о завершении своего срока на посту специального государственного служащего. После ухода из администрации президента Дональда Трампа Маск намерен сосредоточиться на собственных проектах и предпринимательской деятельности.

Сообщается, что миллиардер испытывал неудовлетворенность из-за сложностей, связанных с достижением поставленных целей в правительственных структурах, а также из-за критики, направленной в адрес компании Tesla, пишет RT. Вместе с тем, как отмечает The Washington Post, Маск не исключает возможности возвращения к политической деятельности в будущем.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 31 мая станет последним днем работы бизнесмена Илона Маска в его нынешнем статусе специального госслужащего при Белом доме. По словам главы государства, в этот день в 1:30 по восточному времени состоится совместная пресс-конференция с предпринимателем в Овальном кабинете. «Завтра в 1:30 по восточному времени у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая на протяжении всего пути. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее американский бизнесмен и руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск объявил о завершении своего срока на посту специального государственного служащего. После ухода из администрации президента Дональда Трампа Маск намерен сосредоточиться на собственных проектах и предпринимательской деятельности. Сообщается, что миллиардер испытывал неудовлетворенность из-за сложностей, связанных с достижением поставленных целей в правительственных структурах, а также из-за критики, направленной в адрес компании Tesla, пишет RT. Вместе с тем, как отмечает The Washington Post, Маск не исключает возможности возвращения к политической деятельности в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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