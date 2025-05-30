Синоптик обратил внимание на климатические отклонения в начале лета

Календарное лето в Москве начнется с умеренно теплой погоды. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в первые дни июня в столице ожидаются комфортные значения температуры, без экстремальных показателей жары, чуть выше климатической нормы.
«Календарное лето начнется с умеренного комфортного тепла. Июнь обещает быть нежарким — всего на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков. В среднем по ночам плюс 10 — плюс 15, днем плюс 20 — плюс 25», — рассказал Тишковец. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт также уточнил, что купальный сезон в Москве начнется не ранее второй декады июня. Также уточняется, что осадков в июне ожидается немного меньше нормы, что может сказаться на уровне влажности воздуха и состоянии городской зелени.
На днях синоптик Роман Вильфанд обещал москвичам аномально теплую погоду из-за блокирования воздушных масс с запада на восток так называемым «гребнем». При этом еще в начале мая москвичи, наоборот, столкнулись с интенсивными снежными осадками.
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