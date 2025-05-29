Угрозы Мединскому и ответ Киева по мирным переговорам: что ответил Песков на вопросы журналистов

Песков: рассылка угроз в адрес Мединского его семье — вопиющая ситуация
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Кремль осуждает угрозы, поступающие в адрес семьи помощника президента Владимира Мединского
Кремль осуждает угрозы, поступающие в адрес семьи помощника президента Владимира Мединского Фото:

В Кремле осудили угрозы в адрес помощника президента Владимира Мединского, принимающего участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что российская сторона еще не получила от Украины ответ по предложении провести новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Что еще сообщил Песков журналистам — в материале URA.RU.

Подготовка к новым переговорам

Пока не ведется подготовка к новым переговорам между президентом Путиным и Трампом. Как сообщил Песков, в графике российского лидера телефонной беседы с американским коллегой не запланировано. Однако он уточнил, что в случае необходимости, так как каналы связи налажены, телефонный разговор будет согласован в кратчайшие сроки.

В Кремле осудили угрозы в адрес Мединского

Песков осудил угрозы, поступающие в адрес семьи помощника президента Владимира Мединского, который участвует в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Он отметил, что ситуация является беспрецедентной.

Украина игнорирует предложение о новой встрече в Стамбуле

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона предложила провести новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. По его словам, пока ответа от украинской стороны не поступало.

Сейчас Москва ожидает от Киева четкого и официального ответа относительно готовности приступить к диалогу. Песков призвал не делать какие-либо выводы или строить прогнозы относительно дальнейших шагов.

Позиция по условиям перемирия с Украиной

Кремль не будет публично обсуждать условия перемирия с Украиной, отметил пресс-секретарь российского лидера. Однако Песков отметил, что процесс разработки условий для потенциального перемирия действительно идет.

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В Кремле осудили угрозы в адрес помощника президента Владимира Мединского, принимающего участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что российская сторона еще не получила от Украины ответ по предложении провести новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Что еще сообщил Песков журналистам — в материале URA.RU. Подготовка к новым переговорам Пока не ведется подготовка к новым переговорам между президентом Путиным и Трампом. Как сообщил Песков, в графике российского лидера телефонной беседы с американским коллегой не запланировано. Однако он уточнил, что в случае необходимости, так как каналы связи налажены, телефонный разговор будет согласован в кратчайшие сроки. В Кремле осудили угрозы в адрес Мединского Песков осудил угрозы, поступающие в адрес семьи помощника президента Владимира Мединского, который участвует в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Он отметил, что ситуация является беспрецедентной. Украина игнорирует предложение о новой встрече в Стамбуле Представитель Кремля напомнил, что российская сторона предложила провести новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. По его словам, пока ответа от украинской стороны не поступало. Сейчас Москва ожидает от Киева четкого и официального ответа относительно готовности приступить к диалогу. Песков призвал не делать какие-либо выводы или строить прогнозы относительно дальнейших шагов. Позиция по условиям перемирия с Украиной Кремль не будет публично обсуждать условия перемирия с Украиной, отметил пресс-секретарь российского лидера. Однако Песков отметил, что процесс разработки условий для потенциального перемирия действительно идет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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