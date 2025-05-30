Власти Японии открестились от встречи Путина с вдовой Абэ в Москве

Кабмин Японии заявил, что не организовывал встречу Путина с вдовой Абэ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным
Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным Фото:

Правительство Японии не участвовало в организации визита вдовы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Акиэ Абэ в Россию и не комментирует ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.

«Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Абэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Хаяси. Он добавил, что правительство не проводило консультаций с Акиэ Абэ по этому вопросу и воздерживается от комментариев по теме. Слова Хаяси передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что поездка Акиэ Абэ состоялась вопреки рекомендациям МИД Японии воздерживаться от визитов в Россию, Хаяси подтвердил позицию правительства. По его словам, для всей территории РФ действует предупреждение третьего уровня, в соответствии с которым японским гражданам рекомендуется избегать поездок в страну независимо от их целей. Генсек пояснил, что власти продолжают призывать граждан Японии воздержаться от любых поездок в Россию.

Система предупреждений о безопасности за рубежом в Японии включает четыре уровня. Сейчас по отношению к основной территории России действует третий уровень — рекомендация отказаться от поездок. Более строгий, четвертый уровень опасности установлен для Крыма, новых российских регионов, приграничных с Украиной территорий, а также самой Украины и прилегающих районов Белоруссии. В этих случаях японским гражданам советуют срочно покинуть опасные зоны.

Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Глава государства выразил глубокую благодарность за вклад Синдзо Абэ в развитие сотрудничества между Россией и Японией, особо отметив его значительные личные заслуги в укреплении двусторонних отношений. По завершении переговоров в Кремле Путин предоставил Акиэ Абэ свой официальный лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Японии не участвовало в организации визита вдовы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Акиэ Абэ в Россию и не комментирует ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси. «Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Абэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Хаяси. Он добавил, что правительство не проводило консультаций с Акиэ Абэ по этому вопросу и воздерживается от комментариев по теме. Слова Хаяси передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, что поездка Акиэ Абэ состоялась вопреки рекомендациям МИД Японии воздерживаться от визитов в Россию, Хаяси подтвердил позицию правительства. По его словам, для всей территории РФ действует предупреждение третьего уровня, в соответствии с которым японским гражданам рекомендуется избегать поездок в страну независимо от их целей. Генсек пояснил, что власти продолжают призывать граждан Японии воздержаться от любых поездок в Россию. Система предупреждений о безопасности за рубежом в Японии включает четыре уровня. Сейчас по отношению к основной территории России действует третий уровень — рекомендация отказаться от поездок. Более строгий, четвертый уровень опасности установлен для Крыма, новых российских регионов, приграничных с Украиной территорий, а также самой Украины и прилегающих районов Белоруссии. В этих случаях японским гражданам советуют срочно покинуть опасные зоны. Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Глава государства выразил глубокую благодарность за вклад Синдзо Абэ в развитие сотрудничества между Россией и Японией, особо отметив его значительные личные заслуги в укреплении двусторонних отношений. По завершении переговоров в Кремле Путин предоставил Акиэ Абэ свой официальный лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...