Один из участников тендера на строительство забора считает, что их заявку незаконно исключили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Эко-Пром-Инжиниринг» (Екатеринбург) подала в суд на особую экономическую зону «Титановая долина». Поводом стали результаты определения победителя тендера на строительство забора по периметру Уктусской площадки за 35 млн рублей, который должен улучшить инвестклимат зоны. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Иск к «Титановой долине» был подан 10 июля. Компания «Эко-Пром-Инжиниринг» — одна из участниц тендера, которая проиграла конкурс. На данный момент заявление еще не принято к производству. Заседание по делу не назначено.

В беседе с URA.RU представитель свердловской фирмы отметил: «Мы заявились на конкурс, наша заявка полностью соответствует, мы выставили самую низкую цену. Мы анализировали наш опыт работ и документацию, которую предоставили — нашу заявку незаконно отклонили».

В пресс-службе «Титановой долины» уточнили, что знают о заявлении, но оно еще не дошло до них. «К сожалению, из-за неверно заполненной конкурсной заявки они не смогли принять участие в торгах. Компания обращалась в ФАС с претензией на исключение их из торгов, но там признали обоснованность решения управляющей компании ОЭЗ „Титановая долина“», — уточнили представители экономической зоны.

Тендер на строительство забора за 34,6 млн рублей по периметру Уктусской площадки выиграло ООО «ПМС «Урал-Развитие». Компания за эти деньги должна демонтировать существующие ограждения, а позже установить сваи и прикрепить новые двухметровые 3D-панели. Забор нужен для обустройства таможенного пункта в 2021 году.

Площадка «Уктус» второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина» была создана в августе 2018 года. Здесь зарегистрированы восемь резидентов, среди которых также Уральский завод Гражданской авиации.