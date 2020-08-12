Украина официально подготовилась к возвращению Крыма и Донбасса

На Украине разработали «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. Об этом сообщает «
По распоряжению президента Украины Владимира Зеленского была организована группа по разработке документа, регулирующего юридические моменты разрешения конфликтов в Донбассе и республике Крым. «На основании „концепции правосудия переходного времени“ люди, совершившие преступления против украинского государства, будут привлекаться к ответственности», — передает издание.
Также документ предусматривает выплату компенсаций за имущество, утраченное во время боев или захватов, и регулирует вопросы амнистии. В частности, в документе содержится положение, которое отменяет дискриминационное положение жителей полуострова на Украине. Те, кто занимал руководящие посты в администрациях неподконтрольных территорий Донбасса или Крыма, не смогут претендовать на получение госдолжности на Украине.
Работа над документом началась в августе 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что «концепции правосудия переходного времени» прояснит, какой будет жизнь людей после возвращения контроля над Крымом и Донбасса. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с Крымом окончательно решен после референдума 2014 года. По итогам голосования 96,57% жителей полуострова выступили за присоединение к РФ, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».
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