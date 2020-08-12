Украина официально подготовилась к возвращению Крыма и Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Украинские власти разработали специальный документ, регулирующий юридические вопросы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

На Украине разработали «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По распоряжению президента Украины Владимира Зеленского была организована группа по разработке документа, регулирующего юридические моменты разрешения конфликтов в Донбассе и республике Крым. «На основании „концепции правосудия переходного времени“ люди, совершившие преступления против украинского государства, будут привлекаться к ответственности», — передает издание.

Также документ предусматривает выплату компенсаций за имущество, утраченное во время боев или захватов, и регулирует вопросы амнистии. В частности, в документе содержится положение, которое отменяет дискриминационное положение жителей полуострова на Украине. Те, кто занимал руководящие посты в администрациях неподконтрольных территорий Донбасса или Крыма, не смогут претендовать на получение госдолжности на Украине.

Работа над документом началась в августе 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что «концепции правосудия переходного времени» прояснит, какой будет жизнь людей после возвращения контроля над Крымом и Донбасса. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с Крымом окончательно решен после референдума 2014 года. По итогам голосования 96,57% жителей полуострова выступили за присоединение к РФ, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...