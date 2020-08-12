Челябинская оппозиция выступила против решения ЦИК РФ

Лидера челябинских «яблочников» Ярослава Щербакова не устроило решение ЦИК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинские региональные отделения партий «Яблоко» и «Возрождение России», которых не допустили на выборы в ЗСО, подали в суд на облизбирком. Это произошло после того, как их жалобу отклонили в ЦИК РФ. Как сообщили URA.RU в облизбиркоме, иски в областной суд поступили вечером 12 августа.

«Нас уведомили, что такие заявления поступили», — сообщила заместитель председателя избирательной комиссии региона Елена Шубина. Дата рассмотрения исков еще не назначена и заявления не приняты к производству. «Яблоко» и «Возрождение России» не допустили к выборам из-за большого количества брака в подписных листах. Количество подписей, признанных недостоверными, в несколько раз превысило допустимые пределы.

Не согласившись с решением регионального избиркома, обе партии подали жалобу в ЦИК РФ. Вопрос находился на личном контроле у председателя ЦИК Эллы Памфиловой. В Москве признали отказ в регистрации этих двух партий на выборах в челябинское ЗСО обоснованным и отклонили жалобы.

Как сообщили URA.RU в облизбиркоме, срок подачи в суд на решение комиссии истек 2 августа, в течение двух недель с решения об отказе в регистрации. С этим не согласился руководитель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. По его мнению, сроки еще не упущены и подавать в суд партия имеет право в течении двух недель после того, как жалобу отклонили в ЦИК РФ, то есть после 7 августа. Что касается партии «Яблоко», то ей отказали в участии в выборах и в других российских регионах.