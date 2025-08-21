Главная интрига с «Красной строкой» в Екатеринбурге разрешилась за сутки до мероприятия

Книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге все же состоится. Команда устранила все недочеты, на которые ранее указывали правоохранительные органы, рассказал URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Организаторы вышеназванного мероприятия, несмотря на сжатые сроки до начала работы фестиваля, адекватно отреагировали на замечания представителей МВД и устранили проблемные вопросы. В итоге запланированное событие состоится на радость екатеринбуржцев. Прошу с пониманием относиться к работе силовиков, так как на абсолютно любом мероприятии с массовым пребыванием граждан безопасность всегда превыше всего. Как говорится, ничего личного, только защита интересов людей», — отметил полковник Горелых.
Ранее проведение фестиваля оказалось под угрозой срыва из-за несогласованных вопросов безопасности: правоохранительные органы выдвинули дополнительные требования, и организаторам пришлось срочно дорабатывать план мероприятия.
«Красная строка» проходит в Екатеринбурге уже третий год подряд и традиционно собирает известных российских писателей и большое число гостей. В этом году событие проведут с 22 по 24 августа в Историческом сквере. Среди хедлайнеров — писатели Дарья Донцова, Евгений Водолазкин, Ася Лавринович и другие.
