В Свердловской области за неделю сильнее всего снизились цены на картофель, морковь, помидоры, свеклу и другие овощи. Актуальные данные приводит Свердловскстат.
Так, с 11 по 18 августа средняя стоимость килограмма картофеля составила 54,91 рубля (-14,53%), помидоры стали дешевле на 11,74%, в среднем их продавали по 156,33 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 11,3% — до 58,95 рубля, свекла в среднем стоила 48,43 рубля (-9,76%).
Также снизилась стоимость лука, яблок, твердого сыра, маргарина, сливочного масла. Последнее, например, продавалось в среднем за 1175,56 рубля за килограмм (-0,64% в цене).
Огурцы, напротив, за неделю подорожали и стали стоить в среднем 103,71 рубля вместо 95,93 рубля (+8,11%). Мороженая рыба также вошла в число подорожавших, к 18 августа ее стоимость составила 365,65 рубля в среднем (+1,32%), сметана стала дороже на 0,76%, черный чай — на 0,48%.
