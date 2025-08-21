Картошка, морковь и еще один продукт резко подешевели в Свердловской области

Цены на овощи за неделю снизились в Свердловской области
С 11 августа картофель подешевел на 14,53%
С 11 августа картофель подешевел на 14,53%

В Свердловской области за неделю сильнее всего снизились цены на картофель, морковь, помидоры, свеклу и другие овощи. Актуальные данные приводит Свердловскстат.

Так, с 11 по 18 августа средняя стоимость килограмма картофеля составила 54,91 рубля (-14,53%), помидоры стали дешевле на 11,74%, в среднем их продавали по 156,33 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 11,3% — до 58,95 рубля, свекла в среднем стоила 48,43 рубля (-9,76%).

Также снизилась стоимость лука, яблок, твердого сыра, маргарина, сливочного масла. Последнее, например, продавалось в среднем за 1175,56 рубля за килограмм (-0,64% в цене).

Огурцы, напротив, за неделю подорожали и стали стоить в среднем 103,71 рубля вместо 95,93 рубля (+8,11%). Мороженая рыба также вошла в число подорожавших, к 18 августа ее стоимость составила 365,65 рубля в среднем (+1,32%), сметана стала дороже на 0,76%, черный чай — на 0,48%.

